5 tips om je huis van negatieve energie te reinigen

Feng Shui is erg belangrijk voor degenen die in goede en slechte energie geloven. Het is een oude Chinese filosofie die is gebaseerd op de veronderstelling dat de manier waarop we ons huis inrichten invloed heeft op de energie die in je huis stroomt.

In dit artikel geven we je vijf tips om de juiste energie voor je huis te vinden en de negatieve uit te schakelen. In je huis creëer je de perfecte harmonie met een evenwicht van yin en yang energieën. Overmatige aanwezigheid van bepaalde energieën veroorzaken bijvoorbeeld een onmiddellijke onbalans in je huis. Wat je hieraan kunt doen lees je in dit Ideabook!