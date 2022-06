6 geniale ideeën om de wasmachine in de badkamer te verbergen

In tegenstelling tot koelkasten en fornuizen – die nu beschikbaar in allerlei ontwerpen en naadloos integreren in hun omgeving – is wasmachine qua look niet veel veranderd in de afgelopen 20 jaar. Ze zijn nog steeds niet erg aantrekkelijk, dus wil je ze het liefst uit zicht. Dus ze komen meestal in de kelder te staan, maar soms is dit niet mogelijk of praktisch. Heb je wel eens gezocht naar een goede plek om de wasmachine uit het zicht te krijgen en wist je niet hoe? Er is een manier waar je misschien nog niet eerder aan gedacht hebt om de wasmachine te kunnen wegwerken. Wat dacht je van de badkamer! Maar dan zie je hem toch nog steeds? Dat hoeft niet! Je kunt de wasmachine in de badkamer zetten op een geheime plek. Nou ja, een verborgen plek. Kijk met ons mee naar deze 6 ideeën om je wasmachine eens even fijn uit het zicht te zetten. Dat ziet er stukken beter uit!