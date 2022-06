Een cool terras voor een saaie tuin!

Het terras is helemaal af. Moet je dat uitzicht zien! Supergaaf. We weten zeker dat de bewoners van het huis hier lang zullen genieten. Een terras aanbrengen / vernieuwen is een goede investering in je huis. Als je toevallig en huisje in een mediterraanse land hebt is dat zeker ook een aanrader, want mocht je het willen verhuren voor een bepaalde periode in het jaar, dan is een terras echt een groot pluspunt voor potentiële huurders. Met deze laatste foto nemen we afscheid van het terras. Blijf ons volgen voor meer mooie voorbeelden en trends. Bekijk ook even dit mooie huis!