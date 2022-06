Koken in open keukens

Pastelkleurtjes, veel wit en het gebruik van lichtkleurig hout. De eenvoud ademt Scandinavië en de ogenschijnlijk naadloze integratie in de ruimte maakt deze open keuken uniek. Waar het leeuwendeel van open keukens zich via een hoek beweegt of gebruik maakt van een keukeneiland, doet deze het niet. Integendeel, de open keuken loopt al ware het een muur aan één stuk door. Ware het niet dat de kastjes in een vrolijke, opvallende kleur zijn geschilderd, anders zou men er zo aan voorbij lopen.

Het directe contact met de eettafel is ook een mooie vondst. Zo is de afstand tussen zij die koken en zij die eten nooit groot of geblokkeerd.