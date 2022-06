Voor & Na: van betonbak tot schitterend zwembad

Zie hoe rommelig de oude tuin is. Je kunt je vast wel voorstellen waarom de bewoners graag een nieuwe look voor hun buitenruimte wilden hebben. De buizen liggen hier open en het zand stuift alle kanten op. Echt geen plek om te genieten met een wijntje in de avond. Dat moet toch anders kunnen, niet waar? En dat gaat anders worden! Ze hebben een aantal kundige experts in de arm genomen om samen met hun de tuin een totaal nieuwe look te geven. Er is geen reden om te denken dat het in deze chaotische tuin niet zou lukken. Het is slechts een kwestie van tijd voordat ze hier lekker kunnen zitten. Maar dan moet er wel werk verzet worden! Een expert kijkt graag met je mee bij het ontwerpen van je droomtuin!