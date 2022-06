Een sfeervolle gezinswoning onder de loep

Meestal gaan we eerst de buitenkant van het huis bekijken, maar in dit geval laten we je alvast even een plaatje van het interieur zien. Gewoon om de stijl al even lekker in je op te kunnen nemen! Krijg je al een beetje een beeld? Dan gaan we eerst even naar buiten en komen op de inrichting daarna uitgebreid terug!