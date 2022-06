10 slimme lay-outs voor een kleine keuken

Wanneer je je keuken ruimtelijk wilt laten lijken dan is een L-vorm design de perfecte optie. Deze lay-out kun je in een hoek plaatsen waarbij je voldoende loop- en beweeg ruimte overhoudt in het midden. Bovendien gebruik je ook de hoek op nuttige wijze waardoor je extra opbergruimte creëert. Heb je langs een van de wanden voldoende ruimte? Dan kun je deze laten doorlopen in een kleine bar want voor een grote tafel is vaak geen ruimte in een kleinere keuken.