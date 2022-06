Tips voor het perfecte droomterras

Heb je een klein terras zoals in dit voorbeeld probeer dit dan in te richten volgens de stelregel: less is more. Op elk terras plaats je natuurlijk wat fraaie (in dit geval kleine) planten. Een eenvoudige tafel met twee stoelen, een kruk en misschien een stoel… En waarom ook niet een kleine draagbare barbecue! Wanneer deze niet in gebruik is, kun je hem sluiten en hij neemt niet veel ruimte in beslag.