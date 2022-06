9 dingen die interieur designers verschrikkelijk vinden

Sommigen gaan zich dus te buiten aan een veelvoud aan kleuren en stijlen en anderen houden het kleurenschema juist weer veel te strak aan. En echt: alles in lichtblauw is niet mooi. Het zijn juist de kleine accenten en afwijkende details die zorgen voor het wow-effect. Hier ontstaat dit door de fraaie blauwe kunstobjecten in de wandkast en het geometrische tapijt. Alles in blauwtinten maar met de nodige spanning en afwisseling. Wil je meer lezen over decoratie? Dan raden we ook 6 fantastische tips om je huis net dat beetje extra te geven aan.