Supergave loft in een authentiek pand

We zijn dol enthousiast, want we hebben een supergave woning gevonden waarin we je graag willen rondleiden. We nemen je mee op een wandeling door een voormalig kantoor en werkplaats. Deze is recentelijk volledig gerenoveerd en omgebouwd tot loft. Het pand is 20 meter diep! Mede daardoor was het vroeger vrij donker in het interieur. Tijdens de verbouwing was het belangrijk dat de lichtinval zou verbeteren. We gaan zien of dat gelukt is! De opdrachtgevers wilden graag een zogenaamde loft in hun authentieke pand, een woning die aanvoelt als éen ruimte. Een truc die dan gebruikt kan worden is de vide, het ontbreken van plafonds tussen de verschillende verdiepingen in het pand. We kunnen niet wachten je deze woning te laten zien. Kijk snel met ons mee en laat je inspireren!