Een leuke gezinswoning in het bos

In een familiehuis of een eengezinswoning is het altijd fijn dat je een beetje de ruimte hebt. Dat geldt voor de kavel waarop het onderkomen wordt gebouwd, maar dat geldt ook zeker voor de hoeveelheid ruimte die je aan de binnenkant tot je beschikking hebt. Zoals je ziet is dat bij dit huis wel in orde. Qua uitstraling kun je duidelijk zien dat het op een wat oudere stijl is geïnspireerd, maar je ziet ook overduidelijk wat meer moderne elementen. Vooral de uitbouw boven de voordeur is daar een schitterend voorbeeld van. Let ook even op de zeer fraaie symmetrie.