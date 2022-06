Sloophout prachtig in je nieuwe interieur- designed door RestyleXL

De mooiste ontwerpen maken ze altijd in overleg met de klant. Het is altijd een wederzijdse beïnvloeding. Je geeft als klant aan wat je mooi vindt, bekijkt bijvoorbeeld hun portfolio en laat je inspireren door je eigen fantasie en door de meubels van RestyleXL. Je gaat er samen voor zitten en komt tot een geweldig resultaat. Het gaat bij RestyleXL altijd om ambachtelijk vakwerk, dat zie je terug komen in hun prachtige producten. Het is bijna magisch hoe ze robuuste materialen weten om te toveren tot esthetische producten. In deze keuken zien we een voorbeeld van eeuwenoud hout dat een nieuwe bestemming gekregen heeft. Stel je voor, dat dit hout is uit een grachtenpand uit Amsterdam. Daar wordt je toch helemaal enthousiast van! Het fijne van dit soort keukens is dat ze op maat gemaakt worden, heel duurzaam zijn en een leven lang mee kunnen. Een expert adviseert je graag over de inrichting van je nieuwe woning.