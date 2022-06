Welke keukenvloer kies je?

Een ander populair keukenvloer idee is de linoleum vloer. De voordelen van deze keukenvloer zijn: hij is goedkoop, snel te leggen en zeer slijtvast. Het onderhoud is ook behoorlijk eenvoudig, want gewoon even dweilen 'does the trick'. Dankzij de lasverbindingen kan deze vloer bijzonder goed schoongemaakt worden. PVC absorbeert ook het geluid, daarmee doe je de buren ook een plezier. Moderne PVC keukenvloer ideeën zijn populair omdat ze voornamelijk bestaan uit steenzout en olie, gemixt met vulmiddelen als krijt en kalksteen. Ze bevatten geen slechte weekmakers, zwarte metalen of lood. Kijk samen met een expert naar de nieuwe looks van je woning.