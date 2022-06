Jouw perfecte keukenvloer

We reizen door naar de volgende keuken. Een keuken die zo mogelijk nog meer gericht is op de industriële styling dan de keuken waar we hiervoor op bezoek waren. In deze keuken is gebruik gemaakt van materialen die de industriële trend volledig omarmen, te beginnen bij de gegoten betonvloer in deze keuken. Een gedurfd statement want waar we de betonvloer eigenlijk voornamelijk kennen uit parkeergarages is het gebruik ervan in de keuken een vrij nieuwe verschijningsvorm. In deze keuken is de industriële look, die anders enigszins kil over zou kunnen komen, vanaf de keukenvloer doorgetrokken in het verdere materiaalgebruik. Het roestvrijstaal van het kookeiland, het grijs van de kastjes en de zo mogelijk nog donkerdere achtergrond van de open planken. Om deze keuken niet te kil te laten worden is er ten slotte gekozen voor het afstylen met natuurlijke materialen en witte producten.