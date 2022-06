Het perfecte kleurenpalet voor de gevel van je huis

Wie ooit in Spanje geweest is zal ze misschien kennen: de rode ‘’fincas”. Huizen die je van verreweg nauwelijks ziet omdat ze in dezelfde kleur zijn geschilderd als hun omgeving. De rode grond wordt ook “terra rossa” (Italiaans) genoemd en is in meerdere regio’s in het Middellandse Zeegebied te vinden. Recente analyses tonen de intrede van de rode mineraalstof uit de Sahara- en Sahelregio’s, die tussen 12.000 en 25.000 jaar geleden plaatsvond. Deze kleurtoon wordt gebruikt om voorgevel van huizen te verven. Het rood heeft naast het ‘verdwijn-’ ook nog een ander effect: terwijl witte de zon reflecteert en voor een koel huis zorgt, warmt de donkere kleur op en zorgt voor een warm huis. Misschien is daarom het donkere rood beter geschikt in het windige Nederland dan het hete Spanje. Ook al zal het bij ons wél opvallen. Als je op zoek bent naar meer inspiratie, lees hier over prachtige huizen tot 150m2.