De gunstige variant voor een huis: de containerwoning

Een containerwoning huren is een woning met alle moderne faciliteiten huren. Alles wat je nodig hebt is er in aanwezig. Het sanitair is net zo als in een klassieke woning. Deze wasgelegenheid is speciaal voor de zomer bedoeld, binnen is er gewoon een volwaardige badkamer aanwezig! Een containerwoning kopen betekent niet dat je geen comfort mag verwachten. In dit huis vinden we een mooie slaapkamer, woonkamer en een badkamer. Zelfs is er een studeerkamer in gerealiseerd. Extra aanpassingen aan de containerwoning brengen altijd kosten met zich mee, maar veel wordt standaard geleverd. Door de roestkleurige kleur van de gevel, lijken de containerwoningen op het eerste gezicht niet per se comfortabel. Maar juist dit materiaal, namelijk de Cortenstaal, is zeer slijtvast en duurzaam. Daarbij zorgt het voor een goede isolatie en zo voor een aangenaam binnenklimaat.