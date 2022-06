Materiaalgebruik in huis: het nieuwe tactiel

Veel van deze nieuwe materialen nodigen uit tot aanraking. Ook is er een trend die voelbaar verder gaat: materialen die reageren op de menselijke aanraking. Zo is er temperatuurgevoelig textiel op de markt dat zichtbaar van kleur verandert nadat het met de warmte van de huid in contact is geweest. Wel een trend waarbij een stukje techniek onvermijdelijk is, al dient het hier als middel en niet als doel. Een ander voorbeeld dat werkt met temperatuur is bovenstaand tapijt. Deze is juist ontworpen om textiel in huis leefbaar te maken voor mensen met astma of een allergie. Dit wordt bereikt doordat het tapijt zelf te verwarmen is tot een temperatuur van zestig graden Celsius. Een temperatuur waarbij huisstofmijt het niet overleefd in huis.