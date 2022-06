Glazen schuifdeuren, transparant woonplezier

Eenzelfde soort deur als hierboven zien we in deze moderne versie van een en suite deur terug. De schuifbare glaswand, voorzien van stevige omlijsting, is geplaatst tussen keuken en gang. Een keuze die zeer waarschijnlijk gebaseerd is op milieuoverwegingen. Glazen schuifdeuren zijn namelijk ideaal om het vervliegen van warmte in een ongebruikte ruimte tegen te gaan. Omdat ze het lijnenspel van de rest van het huis amper onderbreken is het wat betreft de esthetiek van een huis een noninvasieve ingreep.

Opvallend in deze ruimte is dat de lijnen van de schuifdeur met glas overeenkomen met de prikbordwand die op de kopse kant is geplaatst. Door het lijnenspel door te laten lopen wordt er rust in een ruimte geschept. Een mooie stylingkeuze die zowel in grote als in kleine ruimtes een goede tip is.