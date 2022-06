Prachtige gezinswoning met mooie houten plafondbalken

Na het werken, feesten en gezellig kletsen, als de visite weer weg is, of iets anders aan het doen is, heb jij even rustig de tijd om te genieten van een heerlijk bad. In deze badkamer is alles in het werk gesteld om jou een relaxte tijd te geven. Qua design en comfort, deze liggen in elkaars verlengde, is dit echt een high-end badkamer. Erg fijn dat het raam rechts en recht voor ons open kan, dat scheelt enorm bij het ventileren van de badkamer. Zo voorkom je schimmels en vochtschade.