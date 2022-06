Ook in deze meisjesbadkamer zien we dat de kleur tot in detail is doorgevoerd. Ideaal voor een badkamer speciaal voor meisjes, want een lievelingskleur beklijft vaak beter dan een toekomstig beroep of een nieuw vriendje. Opvallend in deze meisjesbadkamer is de wasbak in doorzichtig paars glas. Een mooie statement die de overgang van meisje naar jonge vrouw ook nog zou kunnen overleven. Investeren in een speciale badkamer voor meisjes is namelijk een mooi geschenk, maar hou wel in gedachten dat kleine meisjes groot worden en dat het verbouwen van de badkamer een prijzige aangelegenheid zou kunnen zijn. Het stylen van de badkamer met losse elementen is dus aan te raden.