Laat je Inspireren van Deze Woning – Modern & Gezellig

We beginnen in de bijzondere woonkamer en vallen direct met onze neus in de boter. Meerdere zaken zijn hier zo opvallend dat we ze even wat extra aandacht moeten geven. Wat dacht je bijvoorbeeld van de prachtige ijzeren open haard? Geen wonder dat deze interieurontwerpers zo heten! Maar dat is niet het enige. Bijzonder is ook de keuze voor keramieken tegels op de vloer. Die kom je in Nederland niet zo heel erg vaak tegen. Het bijna minimalistische geheel heeft wat kleur gekregen door een paar opvallende roze accenten. Dat zie je ook niet zo vaak, maar het is een prima idee om te onthouden.