Een prachtig huis om in te genieten

Het is de droom van heel veel mensen: een houten huis in de bergen. Die vrijheid, schone lucht en het gevoel van de vrije natuur. Er is niets dat vergelijkbaar is met de bergen. We nemen je vandaag mee naar Zwitserland, daar gaan we je een houten huis laten zien waar jong en oud van genieten. Het is een ecologisch huis dat totaal gebouwd is door locale aannemers, dat scheelt een boel als we het hebben over de ecologische voetafdruk die het bouwen van zo'n huis met zich meebrengt. Daarbij zul je veel bijzonder design gaan zien waardoor je echt geïnspireerd kan raken bij het ontwerpen van je eigen interieur. Kijk snel met ons mee en be creative!