Sporten terwijl je het huis schoonmaakt!

Nu de zomervakantie er voor de meesten van ons weer op zit, worden we misschien geconfronteerd met wat overtollige kilo's. En met onze drukke levens hebben we niet altijd tijd (of zin) om naar de sportschool te gaan. Maar wist je dat je het sporten ook kunt combineren met het schoonmaken van je huis? Zo heb je twee voordelen in één. Met schoonmaken raak je veel calorieën kwijt en je kunt tussendoor eventueel ook wat extra oefeningen doen. Gemiddeld besteden we vier uur (!) per week aan schoonmaken dus wanneer je deze tijd bewust gebruikt om wat extra te bewegen, kun je zeker wat extra calorieën verbranden!