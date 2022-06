mozaïek in de badkamer, kies voor kleur

Ook in deze badkamer is duidelijk gekozen voor een statementkleur: paars. De kans dat deze badkamer bij jongens in de smaak valt is vrij minimaal, maar als kamer voor meisjes is dit natuurlijk een droom. Inspirerend aan deze badkamer is het doorvoeren van de paarse kleur van het mozaïek in de douche tot in de kleine details. Van de badmat tot de gastendoekjes, de keuze voor paars is hier netjes, em niet te indringend doorgevoerd.

Opvallend aan de paarse wand is wat het verder doet met de rest van de ruimte. Omdat gekozen is voor een enigszins glimmende uitvoering van het plafond in deze badkamer, weerspiegelt deze de paarse kleur van het mozaïek. In combinatie met de zachte verlichting is het mozaïek zodoende niet alleen een statement in kleur, maar zeker ook in stijl.