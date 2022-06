10 Manieren om van Jouw Tuin een Persoonlijk Paradijs te Maken!

Schuttingen zijn er in alle soorten en maten en vormen een onmisbaar element in onze stadstuinen. Ze bieden beschutting en bescherming tegen de nieuwsgierige blikken van de buren. Koop een kant en klare schutting in de winkel of maak er zelf een van steigerplanken of een andere houtsoort. De mogelijkheden zijn onbeperkt. Laat je inspireren door de voorbeelden in dit Ideabook.