5 dingen die in geen enkele tuin mogen ontbreken

Niet iedereen is fan van een gazon in de tuin, en het is ook zeker geen must. Maar vooral voor kleine kinderen is het wel heel fijn om het in de tuin te hebben. Je kunt er een speelkleed neerleggen; waarbij het toch fijn is dat de ondergrond zachter is dan een stenen terras. Daarnaast kunnen ze er een tent opzetten of zomers spelen in een badje. Het is vooral de zachte ondergrond van gras waardoor het met kleine kinderen zo ideaal is.