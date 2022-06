Voor & Na: Giga make-over voor een oud huis!

Op deze foto krijgen we een mooie overzicht van de totale keuken en eetkamer. Precies waar de bewoners van houden: die duidelijkheid. Op de achtergrond zien we een mooie wandkast waar zo'n beetje alle boeken van het huis staan. Een ideale kast ook om kunstobjecten of ander accessoires in te zetten! Het is nu avond en je kunt zien dat er ook qua verlichting veel aandacht aan de details besteed is. Vooral de spotjes boven de zuilen zijn subtiel. Boven de kast zijn er ook een paar met het plafond geïntegreerd. Een zuivere kamer als deze vraag wel om een beetje decoratie, maar niet te veel, wat je hier op de tafel ziet is precies goed! We zijn aan het einde van deze rondleiding gekomen. Hopelijk ben je een enthousiast en net zo geïnspireerd als wij. Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën. Wat je vandaag ook van plan bent, deze mooie designs mag je niet missen.