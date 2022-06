Fijne gezinswoning met een zee aan woonruimte

In deze woonkamer zien we dat een nieuwe tijd is aangebroken. De gietvloer is de basis van dit eigentijdse interieur, deze is gemaakt van kunststof en is zeer slijtvast en makkelijk te reinigen. Het is vooral de zuivere look van de vloer die opvalt. Zie je hoe het licht erop weerkaatst wordt. In het midden van de kamer vinden we de houten vloer, deze vormt een bijzondere afwisseling met de gietvloer en geeft de kamer weer die menselijke touch, die we dus ook buiten in de gevel zagen. We kunnen niet om openheid van het interieur heen. En hoe mooi zijn die groter ramen in het dak! Een woonkamer een zee aan woonruimte waarin jong en oud kunnen genieten.