Rijtjeswoning met verrassende glazen uitbouw

Er is er hier voor gekozen om hele andere materialen te gebruiken dan die van het oorspronkelijke huis. Mooi zacht hout in combinatie met een antracietkleurig frame en veel glas. Door deze keuze van kleuren ontstaat toch een soort eenheid met het oude huis. Het contrast aan de andere kant maakt heel duidelijk dat deze constructie een nieuwe toevoeging is. Een uitbouw in dezelfde stijl was dat betreft veel ‘nepper’ geweest. Een prima oplossing die ook van binnen erg sfeervol is ingericht. Ben je ook benieuwd wat er binnen allemaal te zien valt? Op het eerste gezicht zien we in ieder geval een woonkamer en een keuken. We lopen snel door de mooie schuifdeuren naar binnen om dit beter te gaan bekijken!