Vaders en moeders opgelet: zo maak je de tuin helemaal speelklaar!

Kinderen houden van nature van rennen en klauteren. Kijk maar eens naar kinderen op een plein of in de straat. De meeste rennen vrolijk heen en weer, klimmen over banken of hangen aan attributen in de speeltuin. Zorg ervoor dat je kind ook in je tuin zijn energie kwijt kan. Ideaal is natuurlijk een grote boom die je omtovert tot klimboom. Hang er een schommel, touw of oude autoband aan. Heb je geen grote tuin maak dan een klimplek voor de kleine klauteraars. Bijvoorbeeld met een pergola waaraan je touwen, een schommel of een relaxte hangmat aan hangt.

Op de foto zie je dat een kindvriendelijke tuin niet ten koste hoeft te gaan van het ontwerp. In deze mooi vormgegeven tuin kunnen kinderen lekker buiten spelen. In de achtertuin op de foto is een opbergruimte gecombineerd met een schommel en over de glooiende banken kunnen ze kruipen, rennen en klimmen.