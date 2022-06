Top 5 van de week: goede voornemens

Een bouwval kopen en opknappen, eindelijk de knop omgedraaid en deze droom realiseren? Erg moedig van je, maar bereid je wel goed voor. Je wilt immers niet voor ongewenste verrassingen staan. Waar let je op als een je een bouwval op het oog hebt? Allereerst oriënteer je je goed op de kosten. Renovatiekosten kunnen al snel aardig oplopen. De meeste bouwvallen hebben nog geen sanitair, water en licht of een telefoonaansluiting. Je moet je dus afvragen hoeveel het gaat kosten om zo'n huis te moderniseren. Stel een balans op en doe navraag over de kosten van een architect en een aannemer. Liggen de kosten van de renovatie hoger dan het prijskaartje van een vergelijkbare, nieuwe woning? Dan is het misschien een idee om nog een tweede keer over je droom na te denken.

Dan is het nog het papierwerk, dat je niet niet in de koude kleren gaat zitten. Zoek van te voren goed uit wat wel mag en wat niet. De eigendomspapieren kunnen een probleem vormen, soms zijn ze er niet eens. In dat geval kun je beter stoppen met de aankoop, je wilt immers niet twee jaar jaar wachten op het eigendomsbewijs. Dat is nog niet alles, we kunnen hier nog tientallen kantjes over schrijven. Ons advies luidt dan ook: huur een advocaat in. Die heeft het rechtsstelsel wél goed onder de duim.

Krijg je alleen al hoofdpijn van het lezen van dit advies? Een renovatie laat je vlot verlopen dankzij het inschakelen van een aannemer en een architect. Zij helpen je graag een handje op weg!