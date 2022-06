In 6 eenvoudige stappen naar een mooie vijver

Wat is er nu mooier en rustgevender dan een vijver in je tuin. Lekker in een luie stoel kijken naar het altijd bewegende water en luisteren naar het gekwaak van de kikkers. Met een vijver breng je leven in de tuin en is het volop genieten van het water, de dieren en het groen rond de vijver. Een vijver in je tuin maakt ruimte en werkt rustgevend. In de vorm van de vijver is vrijwel alles mogelijk. Rond, grillig, recht, vierkant. Welke vorm je kiest hangt af van de stijl van je tuin. Heb je een natuurlijke tuin dan is een natuurlijke vorm mooi, in een klassieke tuin is een rechte vorm weer prachtig. Een vijver aanleggen is een behoorlijke klus. Je tuin staat even op zijn kop en het brengt veel werk met zich mee. Het is daarom slim om een goede planning te maken als je een vijver gaat aanleggen. In dit Ideabook leggen we stap voor stap uit hoe je dit zelf doet.