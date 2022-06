Trappen en ballustrades zijn een sieraad voor je hal

Vrijwel niets maakt zo veel indruk als een glazen trap, de uitstraling van het materiaal is niet te evenaren. Je kunt je met gemak deze trappen voorstellen in een woonhuis of in een hedendaagse bedrijfspand. In een modern of klassiek interieur staan ze goed. Glas is een materiaal dat goed met staal of beton te combineren is. Dit laatste komt natuurlijk door de industeriële look die deze materialen allen bezitten. Dit is wat je noemt een trap die de aandacht van je gasten weet te trekken, je maakt als bedrijf direct een professionele indruk.