8 creatieve ideeën voor meubels van IKEA

De Malmkasten zijn in allerlei soorten, maten en kleuren te verkrijgen. De kleine variant is heel erg leuk om als nachtkastje te gebruiken. En wat dacht je van een groter exemplaar om als linnen- of kledingkast te gebruiken? Daar kun je zo een hele garderobe in kwijt! Let trouwens ook even op die leuke verlichting in de kamer, want die komt ook gewoon van IKEA!