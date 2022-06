Voor en Na: een vernieuwde bovenwoning

Een verouderde bovenwoning omtoveren in een aantrekkelijk en nieuw geheel? Voor een interieurarchitect is dat geen enkel probleem! In dit geval was de Duitse Annelietzke Innenarchiktektin de verantwoordelijke voor de verbouwing. En dat heeft een compleet nieuw beeld opgeleverd! Waar oud behang voor een somber en deprimerend geheel zorgde, is het nu een plek waar licht volop aanwezig is en waar je lekker ontspannen kunt wonen. En dat direct onder een schuin dak. Juist dat laatste heeft wat extra creativiteit gevraagd, maar zoals je zult zien is dat dik in orde gekomen. De hoogste tijd dus voor een rondleiding!