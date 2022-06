Weer helemaal hip: durf je bakstenen te laten zien!

Links en rechts zien we weer een mooi contrast. Het is echt een duidelijk stijlkenmerk. De wand links is het ruw, met stukken oude pleisterlaag over de bakstenen, deze heeft een witte tint gekregen, waardoor je die oude fabrieksesthetiek of ruïne look krijgt. Rechts is het een totaal andere wereld, deze is egaal en zuiver, geen ruw randje te zien. Het geheel wordt samengebracht door de bizar mooie vloer, met een patroon dat je in een Griekse tempel zou verwachten. Deze kamer is trouwen erg comfortabel ingericht: de bank zit heerlijk en de tv hang al voor je klaar om je bij te praten met betrekking tot het wereldnieuws! Gezellig een film kijken kan natuurlijk ook.