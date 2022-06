Met deze 8 Tuintips Creëer je je Eigen Paradijs

In de zomer is het weer tijd voor een uitgebreide barbecue. De geur van de grill op een warme zomermiddag is toch een van de meest vrolijk stemmende gewaarwordingen, op het nuttigen van een wijntje of biertje na dan. De sfeer is direct aan wanneer de mensen zich verzameling in de stadsparken. Je kunt ook in de tuin een feestje met BBQ voor je vrienden geven. In deze tuin wordt dat helemaal gaaf, want er is ook een grill aanwezig.