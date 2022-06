Een keuken voor elk sterrenbeeld!

De inrichting van een huis weerspiegelt de persoonlijkheid van de bewoner. En een persoonlijkheid wordt gevormd door de ervaringen die het leven met zich meebrengt. De verschillende plaatsen die we bezoeken, situaties waarin we terechtkomen en ontmoetingen die we hebben, voegen iets nieuws toe aan de ideeën die we al hebben. Bijvoorbeeld over ons interieur. Sommige mensen zijn er echter van overtuigd dat ook de astrologie invloed heeft op de diverse keuzes die we maken in het leven. Aan de hand van twaalf keukens, één voor ieder sterrenbeeld, vertellen we je in dit Ideabook over hoe je sterrenbeeld van invloed is op de keuzes van je interieur.