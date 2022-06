6 geweldige ideeën voor indirecte verlichting

Wil je graag natuurlijk licht in jouw huis, dan is er nog een bijzonder mooie manier van indirect licht: daglicht. Met een dakraam of een lichtkoepel creëren een mooie, lichte sfeer en geven je het gevoel dichter bij de natuur te zijn. Je kunt s ’avonds van een indirect verlicht plafond genieten, omdat de hemel bijna nooit helemaal donker zwart is, en met geluk zelfs sterrenkijken. Het is mogelijk om zo een koepel zelf te maken, maar ik zou toch aanbevelen om eerst met een professioneel te spreken. Je wilt er toch zeker van zijn dat er alleen licht binnen valt, niet ook regenwater. Een lichtkoepel staat leuk in alle kamers van het huis. In de studeerkamer helpt natuurlijk licht bij de concentratie, in de woonkamer brengt het je dichter bij de natuur en in de slaapkamer kun je sterrenkijken (ook al is het niet geschikt voor mensen die het graag donker hebben, want dan zal de zon s’ochtends storend zijn). Wil je nog meer trucjes of inspiratie voor jouw huis, dan lees dit ideabook.