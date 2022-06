6 speelse ideeën om je keuken van de woonkamer te scheiden

Koken en eten is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus is het ook niet zo gek dat de keuken vaak in verbinding staat met de woon-/eetkamer. Het is een stuk gezelliger koken als je in contact staat met de rest van het gezin of je vrienden die komen eten en al gezellig aan tafel zitten. Aan de andere kant is het soms ook wel fijn dat je de keuken kan afsluiten en de rommel die je net gemaakt hebt achter je kunt laten. Dan kun je ontspannen eten zonder dat je de hele tijd tegen die berg afwas zit aan te kijken die je straks nog helemaal moet doen. Kortom, in dit Ideabook geven we je een aantal speelse oplossing om de keuken van de eetkamer te scheiden zonder dat deze helemaal uit het zicht verdwijnt.