10 bijzondere tuinontwerpen die je op nieuwe ideeën zullen brengen

De tuin is de plaats om te ontspannen en weer even op adem te komen. Een belangrijke plek dus om wat unieke elementen te plaatsen die je dit relaxte gevoel ook geven. Soms zijn we echter een beetje terughoudend met luxe en overdadige elementen in de tuin. Maar waarom zou je niet een tuin maken die lijkt op een 5-sterren resort? Met een heerlijke jacuzzi onder een afdak of een diepe zonnekuil? Zo bespaar je weer flink op je vakantiekosten. En er zijn altijd wel een paar heerlijke warme dagen om te genieten van deze luxe in je tuin. Je vakantie duurt meestal maar een paar weken en van je eigen tuin heb je veel langer plezier.