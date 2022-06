Knusse historische woning met een perfect interieur

Alhoewel hij niet bijzonder groot is, is deze slaapkamer een fantastisch voorbeeld van hoe een kleine ruimte tegelijkertijd zeer stijlvol en functioneel kan zijn. En let op de fraaie kleine kaptafel onder het dakraam (dat ook als werkruimte gebruikt kan worden). Een heerlijke lichte plek om de dag te beginnen of wat achterstallig werk te doen. Ook hier zien we weer hetzelfde kleurenpalet in grijs, wit en geel terug,dit keer met een wat fellere kleur geel achter het bed als accent.