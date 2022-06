Badkamers zijn vaak zwart-wit en laten regelmatig weinig aan de fantasie over. Maar je kunt zoveel meer in deze ruimte met wat kleur, verschillende materialen en andere vormen badkamermeubels. Vandaag willen we je daar graag wat voorbeelden van laten zien. Van badkamers die net even anders zijn dan anders vanwege hun materiaalkeuze, kleurgebruik of stijl. Ben jij ook toe aan wat nieuwe ideeën? Kijk dan zeker even mee…