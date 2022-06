Een exclusieve badkamer: betoverend design!

Op de afbeelding zien we dezelfde badkamer maar dan vanuit een andere hoek. Nu zien we de Extend wastafel goed, deze is in combinatie met een maatwerk kast direct overtuigend. Let eens op de ondiepe bak, die zorgt voor de bijzondere look. Het water loopt op een sierlijke manier weg via een rand aan de achterkant van de wastafel. Dit meubelstuk is in verschillende maten verkrijgbaar, maar ook in de standaard maten van 40 cm en 180 cm in de breedte. Elke standaard Extend is 40 cm diep. De combinatie tussen de witte wastafel en het natuurlijk ogende hout zorgt voor een luxe ambiance die je verwacht in een badkamer aan de Keizersgracht, zeker als deze door Marike is gestileerd!

