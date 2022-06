12 simpele ideetjes met grote impact in je huis

De sofa is allesbepalend in je woonkamer. Vaak kopen we deze in een spontane bui maar het is echt belangrijk om hier even goed over na te denken en te laten aansluiten bij de stijl in de rest van je woonkamer zodat het ook echt de blikvanger wordt van die ruimte. En natuurlijk moet hij van zacht aaibaar materiaal zijn, goed zitten met voldoende rugsteun, niet te vlekgevoelig zijn en zeer comfortabel! De test: wanneer je er op zit en je voelt je helemaal ontspannen dan is dit de juiste!