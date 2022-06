10 kleine huizen met een waanzinnig mooie look

We trappen af met dit mooie huis is gelegen in Sao Paulo en het ontwerp is helemaal uit bamboe opgetrokken. Dat ziet er heel natuurlijk uit. Het gebruik van dit materiaal is ook heel ecologisch omdat bamboe snel groeit en vernieuwbaar is. Een goed alternatief voor hout. In dit huis is zelfs een douche te vinden. Het design is eenvoudig en milieuvriendelijk. Een expert kijkt met jou naar de mogelijkheden voor de bouw van een nieuwe woning.