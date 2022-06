De zoetste meubelstukken voor de kinderkamer!

De kleuren roze en blauw zijn ook tegenwoordig nog op basis van sekse gecodificeerd. Dat houdt dus in dat we de kleur blauw vooral met jongens en roze steevast met meisjes associëren. Jongens en meisjes houden van deze specifieke kleuren en de reden waarom dat zo is kan liggen in de sociale of culturele inprent. Deze gecodificeerde kleuren scheppen een zekere beperking waarbinnen je een grote vrijheid hebt om de kinderkamer creatief in te richten. Zoals je op de foto kunt zien heeft de kleur blauw veel variaties en is deze met uiteenlopende decoratieve objecten te combineren. Deze kamer heeft een basic look, de scheepslamp doet denken aan de slaapvertrekken in een schip. De boomstam spreekt over de ontdekking van onbewoonde eilanden. Wat je kleine er ook in ziet, het prikkelt de fantasie!