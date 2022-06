Ruimte besparen in je keuken: easy met deze ideeën!

Is dit een filmset of is dit een woon-/ eetkamer? De verlichting aan het plafond heeft een unieke look die heel goed past in dit innovatieve interieur. Een mooie verdeling van tinten (zwart-wit), structuur (baksteen) en sfeervol hout (vloer en tafel). De schuifdeuren links zijn weer van het kaliber slank en donker. Links en rechts van de deuren zien we een luxe wand waarin ook veel variatie te zien is, maar wel weer een herhaling van de genoemde elementen. Dit interieur is een mooi voorbeeld van wat je kunt bereiken met een paar basis elementen. Heel modern!

