Europese huizen: historie en de mooiste voorbeelden

Wanneer we denken aan Europese huizen springen onze gedachtes van zandstenen huizen aan de Mediterraanse kust, tot sobere rijtjeshuizen aan de Noordzee. Het is een divers continent met even diverse huizen als culturen. Toch zijn er ook gelijkenissen, veelal binnenshuis te vinden waar een collectieve hunkering naar eenvoud en kalmte lijkt te overheersen. Europese huizen blinken dan ook uit in simplisme, al is dit bij lange na niet wat men ziet aan de buitenkant. We zijn met velen op een relatief klein stukje grond, dus komen we met de best mogelijke oplossingen om onze huizen zo kalm mogelijk te maken. Praktisch, simpel en eenvoud. Bekijk hieronder enkele voorbeelden van Europese huizen.