10 tips voor het inrichten van een vintage-woning!

Onze lust naar nostalgie kan niet op in vintage huizen. Geheel volgens de trend zijn we aldoor op zoek naar iets dat ons herinnert aan vroeger. Betere tijden noemen we het vaak, maar is dit ook zo? Komt het beste niet voort uit vernieuwing, groei en het heruitvinden van iets wat zich reeds bewezen heeft? In vintage huizen zien we hoe oude, soms versleten producten weer een nieuwe bestemming vinden. Invloeden kunnen afkomstig zijn uit iedere tijdsperiode, al zijn de jaren zestig en zeventig duidelijk de meest voorname. In vintage vinden we alles wat ons terugwerpt naar een betere tijd, in combinatie met het verbeterde van deze tijd. Neem eens een kijkje naar onderstaande producten en ruimten, wellicht vind je het vintage huis van jouw dromen?